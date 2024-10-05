"ثقافة مطروح " تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة عددا من الفعاليات بمحافظة مطروح، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وبباقة من الأغاني الوطنية قدمت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية عروضها على مسرح النادي الإجتماعي بقيادة الفنان هيثم بسيوني، وسط تفاعل جمهور النادي.

تضمنت الاحتفالات التي جاءت بالتزامن مع فعاليات مبادرة "بداية"، مشاركة نادي أدب مطروح العام في إحياء ذكرى الانتصارات المجيدة من خلال أمسية شعرية بعنوان "في حب مصر"، تضمنت مشاركات مميزة من نخبة من شعراء وأدباء مطروح، منهم علاء أبوخلعة، د. فارس عبد الشافي، محمد العلمي، نجا سعد، د. إسلام عبد الرحمن.

الفعاليات قدمها فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا، برئاسة أحمد درويش، ضمن برنامج مكثف أعدته هيئة قصور الثقافة في القاهرة والمحافظات تنظم خلاله أكثر من 456 نشاطا ثقافيا وفنيا، على مدار الشهر الحالي احتفالا بذكرى النصر.

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