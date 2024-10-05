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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"The Wild Robot" يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

The Wild Robot
The Wild Robot
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تصدر فيلم الرسوم المتحركة “The Wild Robot” من بطولة أصوات لوبيتا نيونجو وبيدرو باسكال، إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوع.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 63.6 مليون دولار، جمع منها 45.3 مليونا في دور العرض الأمريكية و18.3 مليونا في السوق الأجنبية. وفق موقع “بوكس أوفيس موجو”.

تدور أحداث “The Wild Robot” حول روبوت ذكية تُدعى (روز)، تجد نفسها على متن جزيرة معزولة بعد تحطم مركبتها. وفي سبيل النجاة من الظروف البيئية القاسية تنشأ بينها وبين الحيوانات رابطة قوية، وتعتني في طريقها بصغير إوز يتيم.

The Wild Robot شباك التذاكر الأمريكي