اليوم.. الأهلي يبدأ استعداداته لبطولة السوبر المصري

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات اليوم السبت، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها مؤخراً عقب خسارة بطولة السوبر الأفريقي التي أقيمت بالسعودية أمام الزمالك بركلات الترجيح.

ويخوض الفريق تدريبات اليوم بدون اللاعبين الدوليين بسبب الأجندة الدولية التي يخوض خلالها منتخب مصر مباراتي موريتانيا يومي 11 و15 أكتوبر الجاري في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

ومن المنتظر أن يقود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق التدريبات بعد عودته من بلاده خلال الساعات الماضية .

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا كليوباترا فى الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر على ستاد محمد بن زايد فى الامارات بنصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.