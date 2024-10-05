كوريا الجنوبية تجلي عددا من رعاياها من لبنان وسط تصاعد التوترات

وصلت اليوم /السبت/ إلى كوريا الجنوبية طائرة إجلاء عسكرية تقل عددا من المواطنين الكوريين الجنوبيين وأسرهم الذين تم إجلاؤهم من لبنان، وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت وزارتا الخارجية والدفاع الكورية الجنوبية - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) - بأن 97 شخصا كانوا على متن الطائرة من طراز (كيه سي - 330) التي هبطت في قاعدة سول الجوية في تمام الساعة (12:50) بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد.

كان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول قد أصدر، تعليماته للوزارات المعنية بإرسال طائرة نقل عسكرية على الفور لإجلاء الرعايا الكوريين الجنوبيين في المناطق المتضررة من تصعيد الصراع العسكري في الشرق الأوسط.

كما بعث وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو تاي يول، رسالة إلى نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب يطلب تعاون بيروت لتأمين عودة الرعايا الكوريين الجنوبيين بسلام.

ووفقا لتقارير، بحسب (كيه بي إس)، فإن حوالي 30 مواطنا كوريا جنوبيا ما زالوا يتواجدون في لبنان، تعتزم سول مواصلة مراقبة الوضع والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمنهم في المنطقة.