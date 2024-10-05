إطلاق خمسة صواريخ من لبنان باتجاه قاعدة "رامات دافيد" الجوية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصده خمسة قذائف، عبرت في وقت مبكر من صباح اليوم /السبت/ من لبنان إلى شمال إسرائيل، مستهدفة قاعدة "رامات دافيد" الجوية.

وذكر الاحتلال الاسرائيلي - في بيان نقلته صحيفة "جيزواليم بوست" الإسرائيلية - أن "منظومة الدفاع الجوي اعترضت بعض القذائف، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة".

وأضاف أنه "نتيجة لذلك، دوت صفارات الإنذار من الصواريخ في منطقة (هعمكيم).. فيما أعلنت هيئة الإسعاف أن فرق نجمة داوود الحمراء في طريقها إلى مواقع سقوط الصواريخ والشظايا"..ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات