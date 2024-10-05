ads
السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إطلاق خمسة صواريخ من لبنان باتجاه قاعدة "رامات دافيد" الجوية

شمال فلسطين المحتلة
شمال فلسطين المحتلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن جيش  الاحتلال الإسرائيلي رصده خمسة قذائف، عبرت في وقت مبكر من صباح اليوم /السبت/ من لبنان إلى شمال إسرائيل، مستهدفة قاعدة "رامات دافيد" الجوية.
وذكر الاحتلال الاسرائيلي - في بيان نقلته صحيفة "جيزواليم بوست" الإسرائيلية - أن "منظومة الدفاع الجوي اعترضت بعض القذائف، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة".
وأضاف أنه "نتيجة لذلك، دوت صفارات الإنذار من الصواريخ في منطقة (هعمكيم).. فيما أعلنت هيئة الإسعاف أن فرق نجمة داوود الحمراء في طريقها إلى مواقع سقوط الصواريخ والشظايا"..ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات

قاعدة رامات دافيد شمال إسرائيل لبنان هعمكيم