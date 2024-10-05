تشاهدون اليوم.. ليفربول يتحدى كريستال بالاس و"كلاسيكو السعودية بين الأهلي والهلال

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق الـ 5 أكتوبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:
الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
كريستال بالاس X ليفربول – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
آرسنال X ساوثهامتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2
برينتفورد X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
ليستر سيتي X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3
مانشستر سيتي X فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
وست هام يونايتد X إبسويتش تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
إيفرتون X نيوكاسل يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإسباني
إسبانيول X ريال مايوركا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
خيتافي X أوساسونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
بلد الوليد X رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
لاس بالماس X سيلتا فيجو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ريال مدريد X فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي
أودينيزي X ليتشي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
أتالانتا X جنوى – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
انتر ميلان X تورينو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
الدوري الألماني
بوخوم X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا
باير ليفركوزن X هولشتاين كيل – الساعة 4:30 قناة beIN Sports HD 5
فيردر بريمن X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا
يونيون برلين X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 قناة beIN Sports HD 8
سانت باولي X ماينز 05 – الساعة 7:30 مساء قناة beIN Sports HD 5
الدوري الفرنسي
سانت إيتيان X أوكسير – الساعة 6 مساء قناة beIN Sports HD 4
ليل X تولوز – الساعة 8 مساء قناة beIN Sports HD 8
رين X موناكو – الساعة 10 مساء قناة beIN Sports HD 4
الدوري السعودي
النصر X العروبة – الساعة 6:15 مساء قناة SSC1 HD
التعاون X الفتح – الساعة 6:30 مساء قناة SSC2 HD
الأهلي X الهلال – الساعة 9 مساء قناة SSC1 HD
الدوري التركي
قاسم باشا X بودريم سبور – الساعة 1:30 ظهرا
جوزتبه X سيفاس سبور – الساعة 4 عصرا
هاتاي سبور X طرابزون سبور – الساعة 7 مساء
إسطنبول باشاك شهير X قيصري سبور – الساعة 7 مساء