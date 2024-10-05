تشاهدون اليوم.. ليفربول يتحدى كريستال بالاس و"كلاسيكو السعودية بين الأهلي والهلال

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق الـ 5 أكتوبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:

الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس X ليفربول – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

آرسنال X ساوثهامتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

برينتفورد X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1

ليستر سيتي X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

مانشستر سيتي X فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

وست هام يونايتد X إبسويتش تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

إيفرتون X نيوكاسل يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني

إسبانيول X ريال مايوركا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

خيتافي X أوساسونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

بلد الوليد X رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

لاس بالماس X سيلتا فيجو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ريال مدريد X فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

أودينيزي X ليتشي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

أتالانتا X جنوى – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

انتر ميلان X تورينو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

الدوري الألماني

بوخوم X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا

باير ليفركوزن X هولشتاين كيل – الساعة 4:30 قناة beIN Sports HD 5

فيردر بريمن X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا

يونيون برلين X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 قناة beIN Sports HD 8

سانت باولي X ماينز 05 – الساعة 7:30 مساء قناة beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي

سانت إيتيان X أوكسير – الساعة 6 مساء قناة beIN Sports HD 4

ليل X تولوز – الساعة 8 مساء قناة beIN Sports HD 8

رين X موناكو – الساعة 10 مساء قناة beIN Sports HD 4

الدوري السعودي

النصر X العروبة – الساعة 6:15 مساء قناة SSC1 HD

التعاون X الفتح – الساعة 6:30 مساء قناة SSC2 HD

الأهلي X الهلال – الساعة 9 مساء قناة SSC1 HD

الدوري التركي

قاسم باشا X بودريم سبور – الساعة 1:30 ظهرا

جوزتبه X سيفاس سبور – الساعة 4 عصرا

هاتاي سبور X طرابزون سبور – الساعة 7 مساء

إسطنبول باشاك شهير X قيصري سبور – الساعة 7 مساء