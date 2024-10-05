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السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. ليفربول يتحدى كريستال بالاس و"كلاسيكو السعودية بين الأهلي والهلال

ارشيفية
ارشيفية
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق الـ 5 أكتوبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالتالي:

 

 الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس X ليفربول – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 

آرسنال X ساوثهامتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2 

برينتفورد X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1 

ليستر سيتي X بورنموث – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

مانشستر سيتي X فولهام – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1   

وست هام يونايتد X إبسويتش تاون – الساعة 5 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2 

إيفرتون X نيوكاسل يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

 

الدوري الإسباني

إسبانيول X ريال مايوركا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3 

خيتافي X أوساسونا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3   

بلد الوليد X رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3   

لاس بالماس X سيلتا فيجو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2   

ريال مدريد X فياريال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1 

الدوري الإيطالي

أودينيزي X ليتشي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD   

أتالانتا X جنوى – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD   

انتر ميلان X تورينو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD   

الدوري الألماني

بوخوم X فولفسبورج – الساعة 4:30 عصرا   

باير ليفركوزن X هولشتاين كيل – الساعة 4:30 قناة beIN Sports HD 5   

فيردر بريمن X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا   

يونيون برلين X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 قناة beIN Sports HD 8 

سانت باولي X ماينز 05 – الساعة 7:30 مساء قناة beIN Sports HD 5   

الدوري الفرنسي 

سانت إيتيان X أوكسير – الساعة 6 مساء قناة beIN Sports HD 4 

ليل X تولوز – الساعة 8 مساء قناة beIN Sports HD 8 

رين X موناكو – الساعة 10 مساء قناة beIN Sports HD 4

الدوري السعودي 

النصر X العروبة – الساعة 6:15 مساء قناة SSC1 HD   

التعاون X الفتح – الساعة 6:30 مساء قناة SSC2 HD   

الأهلي X الهلال – الساعة 9 مساء قناة SSC1 HD

الدوري التركي

قاسم باشا X بودريم سبور – الساعة 1:30 ظهرا   

جوزتبه X سيفاس سبور – الساعة 4 عصرا   

هاتاي سبور X طرابزون سبور – الساعة 7 مساء   

إسطنبول باشاك شهير X  قيصري سبور – الساعة 7 مساء

 

 

 

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