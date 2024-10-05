صحيفة قطرية: إسرائيل تجر المنطقة إلى حافة الهاوية ولبنان يواجه عدوا غير مسبوق

أكدت صحيفة (الراية) القطرية، أن إسرائيل - بغطرستها وإجرامها - تجر المنطقة إلى حافة الهاوية، داعية المجتمع الدولي إلى لجم آلة الحرب الإسرائيلية وحماية مستقبل المنطقة والعالم من أعضاء حكومة التطرف الإسرائيلي، الذين يرغبون في تصفية الشعبين الفلسطيني واللبناني عرقيا.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /السبت/ تحت عنوان "إسرائيل تجر المنطقة للهاوية" - أن الاحتلال الإسرائيلي عاث تدميرا وقتلا وتشريدا في عدوان غير مسبوق على قطاع غزة منذ نحو عام، واليوم يُكثف من جرائمه في لبنان الشقيق الذي يتعرض لعدوان همجي وتصعيد خطير داخل المنطقة؛ ما جعل أمنها واستقرارها في منعطف حرج.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي مع بدء التوغل البري في لبنان يسعى لفرض واقع جديد باحتلال دولة عربية جديدة، فالقصف الإسرائيلي بآلاف الأطنان من المتفجرات - الذي طال منشآت مدنية ومنازل ومعبرا حدوديا يهدف بالأساس إلى إلحاق أكبر ضرر ممكن بالمدنيين، وذلك ضمن نفس نهج العقاب الجماعي الذي لا يزال يتبعه في غزة؛ لترهيب المدنيين ومحاولة تحقيق نصر عسكري يحقق من ورائه مكاسب سياسية، رغم أنه يعلم أن الحل العسكري لن ينجح بكسر صمود أهل فلسطين وأهل لبنان.

واختتمت الصحيفة بالقول: "لبنان الشقيق يواجه عدوا همجيا غير مسبوق في تاريخ الإنسانية، ففي الوقت الذي كانت المساعي الدبلوماسية قريبة من الوصول لتهدئة بناء على المقترح الأمريكي الفرنسي اختارت حكومة التطرف الإسرائيلي التصعيد، وذلك في محاولة لابتزاز العالم ووضعه أمام الأمر الواقع، فإسرائيل تسعى لتدويل الصراع وجر المنطقة كاملة إلى حرب إقليمية شاملة لن يخرج أحد منها رابحا".

