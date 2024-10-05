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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته على مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت

الضاحية الجنوبية
الضاحية الجنوبية لبيروت
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واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /السبت/ غاراته الجوية على مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف منزلا لمدير مدرسة "الأبرار" في بلدة الرفيد قضاء راشيا الوادي؛ ما أدى إلى استشهاده، مشيرة إلى وجود سحب كثيفة من الدخان الأسود تخيم فوق مكان الاستهداف.
وأضافت أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منزلا سكنيا في البقاع الأوسط شرقي لبنان.. ونفذت مسيرة إسرائيلية، غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة على طريق مرج زبدين - النبطية؛ ما أسفر عن سقوط شهيدين، لافتة إلى استهداف سيارة مدنية بين مدخل مدينة (النبطية) و(زبدين) ما أدى إلى وقوع إصابات. 
وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني التابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية عملت على فتح الطريق الذي يصل بين بلدتي شحور وصريفا الذي قطع بفعل غارات جيش الاحتلال.

الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية بيروت النبطية