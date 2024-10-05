الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن تقديم مساعدات إلى لبنان بقيمة 157 مليون دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن تقديم مساعدات إنسانية جديدة بما يقرب من 157 مليون دولار لدعم السكان المتضررين من الصراع في لبنان والمنطقة.

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/ - "أن هذا التمويل سيلبي الاحتياجات الجديدة والحالية للنازحين داخليا واللاجئين داخل لبنان والمجتمعات التي تستضيفهم، كما ستدعم المساعدة أولئك الذين يفرون إلى سوريا المجاورة".

وقدّرت الحكومة اللبنانية في وقت سابق عدد النازحين هربا من العمليات العسكرية بحوالي 1.2 مليون يفترش عدد كبير منهم الشوارع في مناطق عدة من العاصمة اللبنانية بيروت.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي ومنسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا أطلقا يوم الثلاثاء الماضي، نداء إنسانيا عاجلا بقيمة 426 مليون دولار، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، لتلبية احتياجات قرابة مليون نازح جراء الغارات الإسرائيلية.

