ads
السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار جديد بشأن المتهم بحرق شقيقه بمنشأة القناطر

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مركز إمبابة وكرداسة استمرار حبس المتهم بتقييد شقيقه وإضرام النيران بجسده ما أسفر عن وفاته متأثرا بإصابته، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "محمود" في عقده الرابع مبلط سيراميك مصاب بحروق بنسبة 80% وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين قيام شقيق المصاب عامل نظافة بتقيده بالحبال واضرام النيران بجسده.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

أجهزة الأمن استمرار حبس المتهم إضرام النيران بجسده إضرام النيران الأجهزة الأمنية النيابة العامة إمبابة وكرداسة حبس المتهم