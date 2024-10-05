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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

طفلة الغربية "أروى" تبدع في الرسم وتحصد العديد من الجوائز على مستوى الجمهورية

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استطاعت أروى أحمد فوزى البالغة من العمر 12 عاما، والطالبة بالصف السادس الابتدائى بمدراسة السلام الخاصة لغات أن تحصد العديد من الجوائز الفنية الخاصة بالرسم حيث تمكنت بقدرتها على الإبداع الفني من الفوز بالعديد من الجوائز الفنية للمهارات الإبداعية، لتكون واحدة من أهم الأطفال المشاركين بالمسابقات الخاصة بوزارة الثقافة على مستوى محافظة الغربية .

تمتلك أروى موهبة مدهشة فى الرسم ظهرت فى عمر 6 سنوات خاصة رسم البورتريهات ولوحات مذهلة فى وقت قصير جدا وأحيانا تعلم صديقاتها فى المدرسة بعض الطرق لإتقان الرسم.

وتقول: تم تكريمي فى معرض النيل للمبدعين بالتعاون مع قصر ثقافة طنطا ومهرجان الطفل المبدع الدولى وآخر معرض كان معرض النيل للمبدعين تحت إشراف قصر ثقافة طنطا.

تحكي قصتها منذ صغرها مع الرسم بقولها: «عندما كان عندي 6 سنوات لم أكن أجيد الرسم بشكل قوي، وأصدقائي في المدرسة أحيانا كان يسخرون مني ويقولوا لي إن رسمي أشبه برسم الأطفال، ومن هنا  قررت تعلم الرسم والتفوق فيه من خلال مشاهدة فيديوهات على اليوتيوب بشكل يومي.

وتابعت: أحببت رسم الشخصيات الكارتونية، وتعلمت رسمها بنفسي حتى أصبحت لدي قدرة كبيرة على التركيز فى رسم الخطوط الرفيعة التى تبرز ملامح الشخصيات وتحديد الألوان المناسبة.

وأوضحت قائلة: أحب الرسم بألوان للخشب وسوفت باستيل واكرليك، وكل ما أحلم به هو دخول كلية فنون جميلة، وأن أكون فنانة تشكيلية كبيرة ويكون عندي جاليري خاص بي يكون باسمي لكي أعرض فيه رسوماتي.

وعبرت أروى عن مشاركتها في المعرض الفنية قائلة: كنت سعيدة جدا بمشاركة رسوماتي في المعرض وتم تكريمي من مستشارة التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم كما شاركت فى العديد من المسابقات والمعارض الفنية المتعددة مثل مهرجان الطفل المبدع الدولى على مستوى الشرق الأوسط وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم ومعرض الفن التشكيلى بقصر ثقافة طنطا بالإضافة إلى مهرجان مبدعى النيل للفنون بمصر، وحصلت على المركز الأول فى مهرجان الطفل المبدع على مستوى الجمهورية، وحققت مركز أول كما حققت مركز أول فى مهرجان مبدعى النيل للفنون القائم تحت إشراف وزارة الثقافة.

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مهارات إبداع رسم طفلة جوائز الغربية