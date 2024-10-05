أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت 5 أكتوبر 2024

السبت 05/أكتوبر/2024 - 08:41 ص

استقر سعر الدولار اليوم السبت 5-10-2024 إجازة البنوك الأسبوعية وسجّل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المتحد وصل سعر الدولار إلى 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.



كما وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع .

وبلع سعر صرف الدولار اليوم في بنك قناة السويس 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع .

وفي بنك مصر وصل سعر الدولار، إلى 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي سجل 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، إلى 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع .