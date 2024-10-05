مجموعة كشافة النادي السرياني ببيت لحم تستأنف نشاطاتها

أقامت مجموعة كشافة النادي السرياني ببيت لحم فلسطين مساء أمس، اجتماعًا لزمرة الأشبال وباقة الزهرات بحضور الأهالي، حيث بدأ النشاط بالصلاة الربانية، ثم رحب القائد موسى سفر بالأهالي.

وتناول في حديثه عن أهمية تعزيز التواصل مع الأطفال والحفاظ على روابط الأسرة.

عقب ذلك، استعرض الأنشطة المخططة للفترة القادمة وناقش كيفية التعاون لتحقيق نجاحها ، تلتها لعبتان ترفيهيتان.

في اللعبة الأولى، تم قياس مدى معرفة الأهالي بما يحب أطفالهم، بينما في اللعبة الثانية، تم اختبار مدى انتباه الأطفال واستجابتهم لتوجيهات وتعليمات أهاليهم.

في سياق آخر، أقيم مساء يوم الجمعه الموافق اجتماع تدريبي لفرقة الكشاف المبتدئ والمتقدم والمرشدات.