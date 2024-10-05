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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. مقتل القيادي في حماس سعيد عطا الله جراء غارة إسرائيلية على طرابلس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على منزل في طرابلس، نتج عنها مقتل القيادي في حماس "سعيد عطا الله علي"، وثلاثة أفراد من أسرته.

ونعىت حركة حماس القيادي في كتائب القسام سعيد عطا الله علي و3 من أفراد أسرته جراء قصف منزله في مخيم البداوي بطرابلس شمالي لبنان.

كما أكدت "حماس"، أن الردود المقبلة ستكون بالأفعال وسيدفع قادة إسرائيل ثمن قراراته الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال غندور، وفرق الصليب الأحمر لم تتمكن من الوصول للمصابين.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، أن القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى كمال عدوان نتج عنه إصابة 9 من الطاقم الطبي والتمريضي.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخيام وبلدة كفركلا بالتزامن مع قصف مدفعي على سهل الخيام وبلدة شبعا.

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