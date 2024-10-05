إعلام لبناني: 4 شهداء جراء استهداف إسرائيلي لشقة سكنية شمالي البلاد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بأن هناك 4 شهداء من عائلة واحدة جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية لشقة سكنية داخل مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان.

ومنذ قليل، شن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على سهل ومدينة الخيام وأطراف كفركلا في جنوب لبنان.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات على الرويس وحي الأبيض والشويفات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه خاضوا اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي، خلال محاولة تسلل جنود إسرائيليين إلى بلدة العديسة جنوبي لبنان.

وأضاف الحزب، أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي بخلة عبير في يارون بصلية صاروخية، كما استهدفوا تجمعا لجنود إسرائيليين في كفرجلعادي.