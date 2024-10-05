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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين خلال اقتحام مدينة قلقيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت عدة  منازل لمواطنين فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال مدينة قلقيلية.

كما شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على منزل في شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ونتج عن تلك الاستهداف استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قام بنسف مباني سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تجمع عرب "المليحات" في المعرجات شمال غرب أريحا، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل، وقام بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

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