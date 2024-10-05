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السبت 05 أكتوبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. طائرات الاحتلال تستهدف مستشفى كمال غندور وفرق الصليب الأحمر لم تتمكن من الوصول للمصابين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مستشفى كمال غندور، وفرق الصليب الأحمر لم تتمكن من الوصول للمصابين.

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، أن القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى كمال عدوان نتج عنه إصابة 9 من الطاقم الطبي والتمريضي.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت غارة على الضاحية الجنوبية بعد إنذار لإخلاء مبان في برج البراجنة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخيام وبلدة كفركلا بالتزامن مع قصف مدفعي على سهل الخيام وبلدة شبعا.

ونفذت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفها بعشرات القذائف لمدينة الخيام والسهل وأطراف ديرميماس ومحيط مجرى النهر بالقرب من بلدة الطيبة. 

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