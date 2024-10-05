ads
السبت 05 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. قصف مدفعي إسرائيلي على سهل ومدينة الخيام وأطراف كفركلا جنوبي البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا على سهل ومدينة الخيام وأطراف كفركلا في جنوب لبنان.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات على الرويس وحي الأبيض والشويفات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه خاضوا اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي، خلال محاولة تسلل جنود إسرائيليين إلى بلدة العديسة جنوبي لبنان. 

وأضاف الحزب، أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي بخلة عبير في يارون بصلية صاروخية، كما استهدفوا تجمعا لجنود إسرائيليين في كفرجلعادي.

لبنان قصف مدفعي إسرائيلي استهداف مدينة الخيام أطراف كفركلا استهداف جنوب لبنان