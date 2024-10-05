بعد تعطل دام 4 ساعات.. عودة تطبيق «إنستا باي» للعمل وانتظام الخدمات

السبت 05/أكتوبر/2024 - 03:27 ص

تصدر تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt محركات البحث، وذلك بعدما أفاد مصدر مصرفي عن تعطله لفترة زمنية، والتي استمرت 4 ساعات متواصلة.

فيما أكدت مصادر مطلعة بالقطاع المصرفي عودة تطبيق “إنستا باي” للمدفوعات المالية الرقمي، للعمل بشكل طبيعي، اليوم.

وعمل فريق متخصص على حل مشكلة تعطل التطبيق في أسرع وقت، ويستقبل التطبيق آلاف المعاملات اليومية لتحويل الأموال وسداد الفواتير.

ويبلغ عدد مستخدمي “إنستا باي” في مصر 6.5 مليون عميل وبلغت عدد المعاملات المنفذة على التطبيق نحو 400 مليون معاملة بإجمالي قيمة تُقدر بـ 700 مليار جنيه سنويا.

وقرر البنك المركزي في ديسمبر الماضي، تأجيل فرض رسوم على تطبيق إنستا باي إلى أجل غير مسمى، وأصدر توجيهات للبنوك المشاركة في شبكة المدفوعات اللحظية إنستا باي بتأجيل تحصيل رسوم على المعاملات إلى أجل غير مسمى.

ورفع قرار البنك المركزي قيمة المعاملة الواحدة على شبكة المدفوعات اللحظية تطبيق إنستا باي ليصبح 70 ألف جنيه، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400 ألف جنيه.

ويبلغ عدد البنوك المنضمة لـ تطبيق إنستا باي للمدفوعات اللحظية نحو 27 بنكًا حتى الآن، منها البنوك العشرة الأولى التي انضمت للشبكة وتشمل الأهلي المصري، مصر، التجاري الدولي، الإسكندرية، قطر الوطني الأهلي، العربي، البنك العربي الإفريقي، القاهرة، المصري الخليجي، الشركة المصرفية العربية.

ويتمكن عملاء تطبيق إنستا باي للمدفوعات المالية الرقمي، من إجراء عملياتهم المالية بكل سهولة ويسر، بعد التمكن من إصلاح العطل المفاجئ الذي ضرب التطبيق منذ قليل.

وحاليا يعمل تطبيق إنستا باي بشكل طبيعي جزئيا، إذ يمكن الدخول على التطبيق وكتابة كلمة السر الخاصة بالتطبيق وأيضا كلمة سر الحساب البنكي، لكن لا يمكن الاستعلام عن الرصيد أو تحويل الأموال.