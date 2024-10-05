حزب الله: نخوض اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي خلال محاولة تسلل إلى بلدة العديسة جنوبي لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أن مقاتليه خاضوا اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي، خلال محاولة تسلل جنود إسرائيليين إلى بلدة العديسة جنوبي لبنان.

وأضاف الحزب، أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي بخلة عبير في يارون بصلية صاروخية، كما استهدفوا تجمعا لجنود إسرائيليين في كفرجلعادي.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت غارة على الضاحية الجنوبية بعد إنذار لإخلاء مبان في برج البراجنة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخيام وبلدة كفركلا بالتزامن مع قصف مدفعي على سهل الخيام وبلدة شبعا.

ونفذت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفها بعشرات القذائف لمدينة الخيام والسهل وأطراف ديرميماس ومحيط مجرى النهر بالقرب من بلدة الطيبة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن هناك غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي برج البراجنة بالضاحية الجنوبية.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت منطقة الشويفات في الضاحية الجنوبية لبيروت.