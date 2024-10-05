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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: على إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية

ترامب
ترامب
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قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب في تصريح له، بأنه على إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

استهدفت طهران إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ، ردًا على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، شن هجمات متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت غارة على الضاحية الجنوبية بعد إنذار لإخلاء مبان في برج البراجنة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخيام وبلدة كفركلا بالتزامن مع قصف مدفعي على سهل الخيام وبلدة شبعا.

ونفذت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفها بعشرات القذائف لمدينة الخيام والسهل وأطراف ديرميماس ومحيط مجرى النهر بالقرب من بلدة الطيبة.

ترامب المنشآت النووية الإيرانية إيران الهجوم الإيراني على إسرائيل