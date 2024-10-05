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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قام  بنسف مباني سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على منزل في شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ونتج عن تلك الاستهداف استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تجمع عرب "المليحات" في المعرجات شمال غرب أريحا، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل، وقام بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

منذ قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس، برصاص الاحتلال ومستعمريه إلى 741 شهيدا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ونتج عن الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة 41،788 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، و96،794 مصابا.

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