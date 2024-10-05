إعلام لبناني: غارة إسرائيلية تستهدف شقة سكنية في حي برج البراجنة بالضاحية الجنوبية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن هناك غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي برج البراجنة بالضاحية الجنوبية.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت منطقة الشويفات في الضاحية الجنوبية لبيروت .

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت غارة على الضاحية الجنوبية بعد إنذار لإخلاء مبان في برج البراجنة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخيام وبلدة كفركلا بالتزامن مع قصف مدفعي على سهل الخيام وبلدة شبعا.

ونفذت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفها بعشرات القذائف لمدينة الخيام والسهل وأطراف ديرميماس ومحيط مجرى النهر بالقرب من بلدة الطيبة.