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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام لبناني: غارة إسرائيلية تستهدف شقة سكنية في حي برج البراجنة بالضاحية الجنوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن هناك غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي برج البراجنة بالضاحية الجنوبية.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت منطقة الشويفات في الضاحية الجنوبية لبيروت .

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت غارة على الضاحية الجنوبية بعد إنذار لإخلاء مبان في برج البراجنة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخيام وبلدة كفركلا بالتزامن مع قصف مدفعي على سهل الخيام وبلدة شبعا.

ونفذت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفها بعشرات القذائف لمدينة الخيام والسهل وأطراف ديرميماس ومحيط مجرى النهر بالقرب من بلدة الطيبة.

إعلام لبناني غارة إسرائيلية استهداف شقة سكنية حي برج البراجنة الضاحية الجنوبية لبيروت