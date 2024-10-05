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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

لبنان.. غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية بعد إنذار لإخلاء مبان في برج البراجنة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت غارة على الضاحية الجنوبية بعد إنذار لإخلاء مبان في برج البراجنة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخيام وبلدة كفركلا بالتزامن مع قصف مدفعي على سهل الخيام وبلدة شبعا.

ونفذت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفها بعشرات القذائف لمدينة الخيام والسهل واطراف ديرميماس ومحيط مجرى النهر بالقرب من بلدة الطيبة.

وقال إعلام لبناني، أن هناك تحركات لقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المطلة في مرمى الصواريخ والطيران المعادي يغير على بلدة كفركلا بالتزامن مع اطلاق رشقات من المقنبلات على بعض احياء البلدة.

لبنان غارة إسرائيلية استهداف الضاحية الجنوبية إنذار لإخلاء مبان مبان في برج البراجنة