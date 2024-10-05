لبنان.. غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية بعد إنذار لإخلاء مبان في برج البراجنة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن طائرات الجيش الإسرائيلي شنت غارة على الضاحية الجنوبية بعد إنذار لإخلاء مبان في برج البراجنة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخيام وبلدة كفركلا بالتزامن مع قصف مدفعي على سهل الخيام وبلدة شبعا.

ونفذت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفها بعشرات القذائف لمدينة الخيام والسهل واطراف ديرميماس ومحيط مجرى النهر بالقرب من بلدة الطيبة.

وقال إعلام لبناني، أن هناك تحركات لقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المطلة في مرمى الصواريخ والطيران المعادي يغير على بلدة كفركلا بالتزامن مع اطلاق رشقات من المقنبلات على بعض احياء البلدة.