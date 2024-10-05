الخارجية الأمريكية: 157 مليون دولار لدعم السكان المتضررين من الصراع في لبنان والمنطقة

أفادت قناة "الحدث" الإخبارية، اليوم السبت، أن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت دعم السكان المتضررين من الصراع في لبنان والمنطقة بـ 157 مليون دولار.

وتواصل مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفها بعشرات القذائف لمدينة الخيام والسهل واطراف ديرميماس ومحيط مجرى النهر بالقرب من بلدة الطيبة.

كما نفذت طائرات إسرائيلية استهدفات على مدينة الخيام وبلدة كفركلا بالتزامن مع قصف مدفعي على سهل الخيام وبلدة شبعا.

وأمس الجمعة، شن الجيش الإسرائيلي غارات عديدة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، حيث شن 11 ضربة متتالية على الضاحية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا بالبوارج البحرية، ودوت أصوات الانفجارات في بيروت والضاحية، وطالب الجيش الإسرائيلي، سكان بالضاحية الجنوبية إخلاء مباني سكنية في حي "حدث".