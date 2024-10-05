لبنان.. الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء مباني سكنية في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي طالب سكان مباني سكنية بإخلائها في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال إعلام لبناني، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدينة الخيام وبلدة كفركلا بالتزامن مع قصف مدفعي على سهل الخيام وبلدة شبعا.

كما نفذت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفها بعشرات القذائف لمدينة الخيام والسهل واطراف ديرميماس ومحيط مجرى النهر بالقرب من بلدة الطيبة.

وقال إعلام لبناني، أن هناك تحركات لقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المطلة في مرمى الصواريخ والطيران المعادي يغير على بلدة كفركلا بالتزامن مع اطلاق رشقات من المقنبلات على بعض احياء البلدة.