إعلام حوثي: الطيران الأمريكي يشن ثلاث غارات على منطقة الجبّانة الساحلية في الحديدة

قال إعلام تابعة لجماعة الحوثيين، أن القوات الأمريكية البريطانية شنت ثلاث غارات على منطقة الجبّانة الساحلية غرب الحديدة باليمن.

وأمس الجمعة، نفذت القوات الأمريكية 15 غارة جوية على أهداف مرتبطة بالحوثيين في مناطق تحت سيطرة الحوثي في اليمن.

وكل يوم يتزايد التصعيد العسكري، بين القوات الأمريكية البريطانية المشتركة وجماعة الحوثي، حيث استهدف الحوثيون أكثر من 80 سفينة بصواريخ وطائرات مسيرة منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر من العام الماضي.

كما استولوا على سفينة واحدة خلال الحملة التي أدت أيضًا إلى مقتل أربعة بحارة، وغرقت إحدى السفن، وهي "تيتور"، بعد أن زرع الحوثيون متفجرات على ظهرها وبعد أن تخلى طاقمها عنها بسبب هجوم سابق.