البابا تواضروس الثاني يجتمع بمجلس معهد الدراسات القبطية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الجمعة، في المقر البابوي بالقاهرة، برؤساء الأقسام بمعهد الدراسات القبطية، بحضور الدكتور إسحق عجبان عميد المعهد ووكيله الدكتور عادل فخري، وذلك بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

استعرض قداسته خلال الاجتماع رؤية كل قسم من أقسام المعهد وبعض الإيجابيات والسلبيات، وخطة التطوير المنشودة.

كما تمت مناقشة ترتيبات احتفال المعهد بمرور ٧٠ على تأسيسه، وذلك في نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وانتهى اللقاء بالصلاة كما بدأ والتقطت بعض الصور التذكارية.