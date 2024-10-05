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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. 7 شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال لمخيم النصيرات ودير البلح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بسقوط 7 شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال على مخيم النصيرات ودير البلح. 

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تجمع عرب "المليحات" في المعرجات شمال غرب أريحا، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل، وقام بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس، برصاص الاحتلال ومستعمريه إلى 741 شهيدا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ونتج عن الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة 41،788 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، و96،794 مصابا.

7 شهداء مصابين قصف مخيم النصيرات استهداف دير البلح