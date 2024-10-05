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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كوكا ينقذ ريو آفي من الهزيمة أمام فاماليكاو في الدوري البرتغالي.. فيديو

أحمد حسن كوكا مهاجم
أحمد حسن كوكا مهاجم ريو آفي البرتغالي
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تمكن النجم المصري أحمد حسن كوكا من إنقاذ فريقه ريو آفي من الهزيمة أمام ضيفه فاماليكاو، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة على ملعب دوس أركوس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري البرتغالي.

تواجد كوكا على مقاعد بدلاء ريو آفي منذ بداية المباراة أمام فاماليكاو، وشارك بديلًا في الدقيقة 56 بدلًا من براندون أجيليرا، كما حصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 75، بعدما خلع قميصه للاحتفال بهدف التعادل لفريقه.

كوكا يسجل أول أهدافه مع ريو آفي

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، ولكن مع بداية الشوط الثاني، فاجئ فاماليكاو رفاق كوكا بهدف في الدقيقة 52 عن طريق جيل دياز.

وشارك كوكا لينقذ ريو آفي من الخسارة، ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 75 برأسية مميزة، دون النظر إلى مرمى المنافس، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبذلك أحرز كوكا هدفه الأول مع ريو آفي هذا الموسم، حيث شارك في 4 مباريات حتى الآن، عقب انضمامه إلى الفريق الذي بدأ به مسيرته الاحترافية في أوروبا، حيث عاد مهاجم المنتخب الوطني إلى ريو آفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد يمتد لمدة عام.

وخلال فترته الأولى مع ريو آفي، شارك أحمد حسن كوكا في 98 مباراة وسجل 32 هدفًا، وذلك خلال الفترة من 2011 حتى 2015.

وبتلك النتيجة، ارتقى ريو آفي إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 8 نقاط، بينما حل فاماليكاو سادسًا وفي رصيده 13 نقطة.

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