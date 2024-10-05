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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

المصرية للاتصالات: جاهزون لإطلاق خدمات شرائح المحمول eSim

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
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قال مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات "وي"، إن الشركة جاهزة لإطلاق خدمات الشرائح المدمجة eSIM، وذلك بمجرد الانتهاء من الإجراءات التشغيلية والتنظيمية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA.

وأضاف المصدر أنّ الشركة قد أتمت بنجاح الاختبارات الأساسية لتشغيل شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM" على شبكاتها، حيث تسعى الشركة لتقديم أفضل الحلول التقنية التي تضمن تقديم خدمات جديدة متطورة تنال رضا العملاء وتلبي احتياجاتهم المتطورة وتطلعاتهم التكنولوجية.

وتُــعد الشريحة الإلكترونية  eSIM، شريحة مدمجة يتم تضمينها داخل الهواتف أو الأجهزة الذكية عمومًا، ولها نفس وظيفة الشريحة التقليدية دون الحاجة إلى استبدالها، حيث من الممكن تعديل المعلومات المخزنة عليها. وتتميز الشريحة المدمجة الـ eSIM بعدم حاجتها لمساحة كبيرة على الجهاز، بل تكون مع اللوحة الأم للهواتف الذكية. كما تتميز الشريحة الإلكترونية، بإمكانية إضافة رقم إضافي للأجهزة الذكية دون الحاجة لشريحة تقليدية،  هذا بالإضافة إلى قدرتها على تحسين أداء البطارية لأنها تستهلك نسبة صغيرة جدًا من قوة البطارية ومن قوة الذاكرة العشوائية وتعتبر الحل المثالي للأجهزة التي لا تحتوي على فتحة شريحة مزدوجة.

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