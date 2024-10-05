هوكشتاين: الولايات المتحدة لم تعط "الضوء الأخضر" للعمليات العسكرية في لبنان

قال المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين، أن الولايات المتحدة لم تعط "الضوء الأخضر" للعمليات العسكرية في لبنان،

وأضاف هوكشتاين، أن سكان إسرائيل لن يعودوا إلى الشمال إلا عبر حل دبلوماسي، وأكد سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى التواصل مع جميع الأطراف لاستعادة الهدوء في المنطقة.

كما نفى المبعوث الأمريكي إلى لبنان هوكشتاين معلومات تضمنها تقرير موقع أكسيوس.

قال موقع «أكسيوس» نقلًا عن مصدر إسرائيلي، إن الغارة الإسرائيلية على بيروت، صباح الجمعة، استهدفت القيادي بحزب الله هاشم صفي الدين.

وأعلنت القناة 14 الإسرائيلية، أن الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي على بيروت، كانت بغرض استهداف هاشم صفي الدين، المرشح لخلافة حسن نصرالله، ولكن لم يتم التأكد من مقتل "صفي الدين" حتى الآن.