مصدر بالبنك المركزي المصري يطمئن عملاء إنستاباي: انتظام الخدمة خلال دقائق

السبت 05/أكتوبر/2024 - 12:34 ص

أفاد مصدر بالبنك المركزي المصري، أن تطبيق إنستاباي سيعود للعمل خلال 10 دقائق، عقب الانتهاء من تحديثات على النظام الداخلي للتطبيق.

تأتي هذه التحديثات في إطار تحسين الأداء وضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية للمستخدمين.

قلق عملاء إنستاباي بعد فشل المعاملات والتحويلات

وشهدت الساعات الماضية حالة من الاستياء والقلق بين مستخدمي تطبيق إنستاباي بعد انتشار العديد من الشكاوى حول تعطل بعض خدمات التطبيق.

وأفاد العديد من المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيس بوك، بعدم قدرتهم على استخدام خدمات محددة في التطبيق، بما في ذلك إمكانية إجراء التحويلات المالية.

أشار بعضهم إلى ظهور رسائل "خطأ" عند محاولة تنفيذ المعاملات، مما أدى إلى فشل محاولاتهم في إتمام التحويلات البنكية الإلكترونية عبر التطبيق.

وقد عبر العديد من المستخدمين عن شعورهم بالإحباط والقلق، خاصةً أن إنستاباي يعتبر وسيلة رئيسية لتنفيذ المدفوعات وتحويل الأموال بين الحسابات البنكية.

وظهرت العديد من التعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي تتحدث عن تجارب مشابهة لتعطل الخدمة. كتب أحد المستخدمين: "حاولت أكثر من مرة تحويل مبلغ مالي عبر إنستاباي، لكن الخدمة لا تستجيب، هل هناك عطل؟". بينما قال آخر: "أحتاج إلى إنهاء بعض المدفوعات الضرورية، لكن التطبيق متوقف، أتمنى أن يتم حل المشكلة قريبًا".

كان البنك المركزي المصري، قد أعلن عن ارتفاع عدد المعاملات عبر تطبيق إنستاباي إلى أكثر من 93 مليون معاملة خلال الربع الأول من عام 2024، بقيمة إجمالية تتجاوز 565 مليار جنيه.

وأشار البنك إلى أن عدد البنوك المرتبطة بشبكة المدفوعات اللحظية إنستاباي بلغ 34 بنكًا من إجمالي 35 بنكًا مشتركًا في المنظومة حتى مارس 2024.

وتوفر شبكة المدفوعات اللحظية العديد من الخدمات، مثل ربط حسابات العميل في البنوك المختلفة عبر تطبيق واحد على الهاتف المحمول، وإجراء التحويلات الفورية بين الحسابات، البطاقات، والمحافظ الإلكترونية.

كما تشمل الخدمات طلب استقبال مبلغ معين من العملاء داخل المنظومة، الاستعلام عن الرصيد، كشف الحساب المختصر، التبرعات، ودفع الفواتير وشحن الرصيد.

تُعد إنستاباي منظومة وطنية للتحويلات اللحظية، تربط جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، وتعتبر من أبرز الإنجازات التقنية في دعم البنية التحتية للتكنولوجيا المالية.

وتعتمد المنظومة على بنية رقمية متطورة تسهم في التكامل مع شركات التكنولوجيا المالية، ما يتيح تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتم إطلاق المنظومة فعليًا في 22 مارس 2022.