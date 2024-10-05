عظة الأنبا مكاريوس حول «أخطر وأعظم 5 عبارات في مسيرتنا»

صلى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مار بقطر بطهنشا، وقد قام نيافته بتدشين المعمودية الجديدة.

وقام بتعميد ثمانية أطفال، وألقى عظة بعنوان "أخطر وأعظم ٥ عبارات في مسيرتنا"، ثم قام نيافته برسامة ١٩ شماسا برتبة ابسلطس وترقية ٥ من الشمامسة إلى رتبة الاغنسطس، وبعد القداس الإلهي مباشرة قام نيافته بتكريم اوائل الدارسين فى اجتماع مدرسة الكتاب، كما افتقد نيافته عددا من المرضى.

وقد شارك في صلاة القداس الالهي القمص افرايم عدلي وكيل المطرانية والقس بستافروس داود كاهن الكنيسة، وانضم لهم القس لوقا كمال.

