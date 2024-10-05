اليوم.. 4 عروض لذوي الهمم والطفل والديودراما بدورة نور الشريف لمهرجان آفاق مسرحية

تنطلق اليوم السبت، مسابقات عروض ذوي الهمم والطفل ضمن مسابقات النسخة العاشرة لمهرجان آفاق مسرحية دورة الفنان نور الشريف، التي تقام على مرحلتين الأولى من 3 إلى 21 أكتوبر الجاري، بمسرح آفاق، والثانية مرحلة النهائيات على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر المقبل، برعاية د. أحمد هنو وزير الثقافة.

قال الفنان ياسر أبو العينين المدير الفني للمهرجان، إن مسابقات ذوي الهمم ومسرح الطفل تمثل ثلاثة عروض إضافة لعرض "نزيف" الذي يقدم ضمن مسابقة عروض الديودراما من بين 97 عرض تقدموا للتصفيات بمسابقات العروض الطويلة والقصيرة وذوي الهمم ومسرح الطفل والمونودراما والديودراما وغيرها، وتم اختيار 44 عرضا في المسابقات المختلفة للمهرجان، مشيرا إلى أن تلك العروض تتسابق السبت على مسرح آفاق بوسط البلد وتبدأ العروض في السادسة مساء.

وأضاف أبو العينين، أن العروض المقدمة هي عرض "نزيف" لفرقة مركز شباب النصر بالإسكندرية من تأليف وإخراج عصام بدوي وتقدم ضمن مسابقة الديودراما في تمام السادسة مساءً، بينما يقدم عرض "تعظيم سلام" لمسرح ذوي الاحتياجات الخاصة من تاليف وإخراج عصام بدوي، وعرضين لمسرح الطفل أولهما "الشيء" لفرقة أشبال المسرح بالقاهرة، من تأليف لينين الرملي، وإخراج منة الله محمد، وفي العاشرة مساء، يقدم عرض "رحلة البحث عن دنيا" لفرقة بيرفورم أرتيست ستوديو من محافظة الإسكندرية، تأليف وإخراج محمد الجوهري.

قال عصام بدوي مخرج عرض "تعظيم سلام" لذوي الهمم، إن العرض لفرقة مركز شباب النصر، ويدور حول تعاطف الأطفال مع طفلة فلسطينية ويلعبون معها ويرقصون ويقدمون لها الطعام والأمان والجميع يقول لها متخافيش احنا معاكى ولا توجد أي إسقاطات سياسية فقط تقديم الحب والمساعدة بقلوبهم الصافية.

المسرحية من بطولة: مروان عاطف، محمود علي محمود، مروان سعيد، مروان بخاري، محمد عبد المقصود، أحمد حمدي، منة الله جمال، فرج عبدالعاطي، روفيدة علي السيد، كريمة أحمد قباري، سهيلة خميس، أروى ثروت، فاطمة محمد رمضان، عطية محمد رمضان، آية محمد إبراهيم، فاطمة محمد محمود، محمد سعيد عبدالحميد، محمد خميس محمد، سعاد أحمد محمد، سامح علي عبدالسلام، نجلاء السيد أحمد.

قالت منة الله محمد مخرجة عرض "الشيء"، إن فرقة أشبال المسرح بالقاهرة تأسست في 11 يونيو عام 2023 ويعتبر عرض "الشىء 20/9/2024" هو ثاني عرض للفريق حيث سبق للفريق عمل عرض "البيانولا 28/9/2023"، يتحدث العرض عن قرية ريفية يجد أهلها شىء غريب في أرض زراعية لا يتعارف عليه وتدور الأحداث بينهم لمحاولة معرفة حقيقة ذلك الشىء في إطار من الكوميديا، ويناقش العرض مشكلة الجهل في الريف والعادات والتقاليد التي ما زالت مستمرة لوقتنا الحالي، التي تؤثر على الأطفال وتؤدي إلى حرمانهم من الاستمتاع بطفولتهم حيث يسود الإهمال والجهل والتخلف بما في ذلك عمالة الأطفال وزواج القاصرات وغيرها من العديد من المشكلات التي تؤثر بالسلب عليهم عقليًا وجسديًا واجتماعيًا ومعنويًا.

العرض تصميم ديكور مازن محمد عبدالسلام، تنفيذ ديكور ميار محمد عبدالسلام، محمد عطية، إسلام ايمن، تصميم الإضاءة أسامة حربي، تصميم الموسيقي سيف هاشم، تنفيذ موسيقي مازن محمد عبد السلام، مكياج سارة سعيد، استعراضات وملابس منة الله محمد عبد السلام، مساعد إخراج منار محمد، دراماتورج وإخراج منة الله محمد عبد السلام.

الممثلون حسب الظهور: "عواد" يوسف عبدالفتاح سالم احمد، "فاطمة" جنة أحمد حسني محمد، "مرقص أفندي" محمد عماد محمد، "حسنين – السكرتير" مازن حازم سيد محمود، "محمدين" يوسف إسلام سعد علي، "الغفير – عارف" مالك عمرو محمد عوض، "الشيخ سماعين – ممتاز بيه" أحمد مصطفي كمال حسنين، "جابر" حمزة حسام رمضان بيومي، "حافظ – الجندي" ياسين إسلام سعد علي، "العمدة – أبو ظريفة" عمار رمضان عبدالفتاح محمود، "أم أحمد" لوجينا مصطفي كمال حسنين، "فهيمة – تريزا" لبني خالد ابراهيم حسين، "خضرة – ثريا" جني خالد محمود محمد محمود، "زهرة" حبيبة مصطفي كمال حسنين، "عم زكريا – الضابط – المهندس" مهند خالد عبود محمد عمران.

ويقول محمد الجوهري مؤلف ومخرج عرض "رحلة البحث عن دنيا" لفرقة بيرفورم أرتست ستوديو: إن العمل تدور أحداثه فى إحدى الكواكب المجاورة إلى كوكب الأرض وفى هذا الكوكب يوجد به حياة كاملة الملك زحل قائد الكوكب يكلف اورانس وزهرة بمهمة جديدة وهى البحث عن دنيا، فى رحلة البحث عن دنيا يظن أحدهم أنها هى والآخر مش هى.

الممثلون حسب الظهور: "الملك زحل" سليم رشدى، "عطارد" ياسين سامى، "أورانوس" زين درويش، "زهرة" أميرة أحمد، طالب 1 محمد وليد، طالب 2 محمد خالد، السائق أمير مدحت، دنيا 1 بيرلا عمرو، هندى1 ياسين سلطان، هندى 2 زين أحمد حسن، المخرج سليم فؤاد، المساعد مريم أحمد، المذيع سليم رشدى، دنيا 2 فيروز رامى، الطفل أمير مدحت، دنيا 3 مى هيثم، طنط سميرة سارة عبدالرحمن، دنيا 4 ليان أحمد سعد، دنيا 5 سهر العطار، طنط لبنى حبيبة مصطفى.الفنيون إضاءة كريم عبوده، تنفيذ موسيقي محمد فهمي، فيديو مابينج محمد المأموني، عزف دنيا المنتصر، إيقاع جميلة وائل، ملابس أتيليه ماجدة، دراما حركية وأشعار وألحان وتأليف وإخراج محمد الجوهرى.

يذكر أن مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام برعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والنشر والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.