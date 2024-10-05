ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب

قالت ندى أمين، مدير المكتب الفني لمنتدى شباب العالم، إن حضورها قمة المستقبل رأت على أرض الواقع ما يتم تنفيذه، مردفا: «اكتشفت أننا سابقين في هذا المجال، فمصر منذ 2017 بها منتدى شباب العالم بنسخه المتعددة، وفي النسخة الخامسة منه أطلق مبادرات على أرض الواقع، بالتالي المنتدى يعمل قبل وجود قمة المستقبل».

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الحقيقة» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز» وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أنها لديها أهداف أرادت تحقيقها خلال وجودها في قمة المستقبل، منها تسليط الضوء على دور الشباب، ليس فقط على النطاق المحلي ولكن على النطاق الإقليمي والدولي، «حبينا نقول إن الشباب لهم دور في صياغة القرارات والسياسات، وأنهم ليسوا مستقبلين للسياسات أو القرارات التي يتم إطلاقها، لكن هم عنصر أساسي في صياغتها».

وتابعت: «من بين الأهداف أيضا أن مشاركتنا في القمة كان لها دور أساسي في بناء أو تقوية وتعزيز شبكة العلاقات والتواصل، حيث تواصلنا هناك مع مؤسسات ومنظمات دولية وكيانات شبابية، وعرفناهم على المنتدى، مع العلم أنهم كانوا يعرفونه، ويسألوننا عن النسخ المقبلة».