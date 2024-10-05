رشا راغب: غير المصريين أيضًا استفادوا من خدمات الأكاديمية الوطنية للتدريب

قالت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه لا يمكن اختزال كل إنجازات الأكاديمية على ما يسمى البرامج، بل الملفات، لا سيما وأن خريجي الأكاديمية كانوا أصحاب هذه البرامج التي أنتجت مبادرات ومنتديات وعناصر فاعلة ورجال دولة، وتواجد دولي ومحلي، وأفكار بناءة جديدة لمشروعات مهمة مثل التحالف الوطني وحياة كريمة، مضيفة: «الأكاديمية قامت بتوصيل الحلقات ببعضها لتوسيع الأثر ليكون أكبر وأعم».

وتابعت «راغب» خلال لقائها ببرنامج «الحقيقة» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز» تقديم آية عبد الرحمن، أنه دائما ما يسأل المواطنين، لماذا لا يكون هناك فروع للأكاديمية ولماذا لا يتم تدريب أعداد أكبر، وكل علامات الاستفهام هذه، يمكن الرد عليها بما هو موجود على الأرض، من عناصر فاعلة سواء إعلاميين أو سياسيين أو ورجال دين وفي كل القطاعات».

وأوضحت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن غير المصريين استفادوا أيضا من خدمات الأكاديمية، سواء في برامج تقدمها، أو في منتديات أطلقت مثل شباب العربي الأفريقي، ومنتدى شباب العالم، وهذا التشابك خلق نسيج، مما يجعل الأكاديمية لا تقتصر فقط على التدريب، بل قدمت منظومة، تخلق نسيج ولوحة كاملة متكاملة تستحقها مصر.