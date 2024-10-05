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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عودة المياه في منطقة العجمي بالإسكندرية بعد إصلاح الكسر المفاجئ

شركة مياه الشرب بالإسكندرية
شركة مياه الشرب بالإسكندرية
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أعلنت محافظة الإسكندرية عن سرعة الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ لخط مياه قطر 1200 مم بالطريق الدائري أمام محطة المنشية 2.

 فشركة مياه الشرب بالإسكندرية انتهت على الفور من الإصلاح وتم فتح المياه وجاري عودة الضغوط تدريجيًا، وذلك تنفيذًا لتعليمات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بسرعة إصلاح الكسر.

فمنذ قليل أعلنت شركة مياه الشرب عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، حدوث كسر مفاجئ في خط الناقل للمياه قطر 1200 مم بولي ايثيلين، بالطريق الدائري أمام محطة المنشية 2.

وجاري الآن رفع الضغوط الطبيعية للمياه بشكل تدريجي لعودة المياه مرة أخرى بالمناطق المتأثرة وخاصة منطقة العجمي.

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