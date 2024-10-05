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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سارة بدر: هناك اعتراف عالمي بمنتدى شباب العالم كمنصة دولية لتمكين الشباب

سارة بدر
سارة بدر
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قالت سارة بدر المنسق العام لمنتدى شباب العالم، أن فكرة قبول المنتدى وحصوله على اعتماد خاص لحضور قمة المستقبل نجاح كبير للمنتدى، مشيرًة إلى أن ذلك الاعتراف بالمنتدى كمنصة دولية لتمكين الشباب.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الحقيقة» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز» تقديم آية عبد الرحمن: قائلًة: « لدينا تجربة فريدة من نوعها، وأحنا كشباب مصريين كان لدينا رؤية وسبق فى تنفيذ الرؤية على الأرض».

وتابعت: «أصبح الكثيرين يعرفون المنتدى، ويسألوننا عن موعد النسخة القادمة، وفكرة البساطة للوصول إلى متخذي القرار فكرة قوية جدًا خلقها منتدى شباب العالم، وأوجد حالة ينتظرها الجميع».

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