تناولت مادة غير معلومة.. طلب التحريات حول إصابة سيدة باشتباه تسمم بالصف

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة سيدة باشتباه تسمم غذائي إثر تناولها مادة معلومة داخل منزلها بالصف، وأمرت باستدعاء أهليتها للاستماع لأقوالهم عن ملابسات إصابتها، عقب الاستعلام عن الحالة الصحية لها، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

إصابة سيدة بإعياء شديد بالصف

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة الصف، من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى المركزي حالة إصابة بإعياء شديد.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ وبالفحص المبدئي تبين إصابة سيدة مقيمة الصف، بقيء وإسهال نتيجة تناولها مادة غير معلومة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.