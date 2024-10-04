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السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بدون طارق حامد.. ضمك يفوز على الشباب في الدوري السعودي (فيديو)

طارق حامد نجم ضمك
طارق حامد نجم ضمك السعودي
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حقق فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، فوزًا صعبًا على ضيفه الشباب بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي ضمك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شهد اللقاء، غياب طارق حامد عن صفوف ضمك؛ بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في الركبة، وأبعدته لأكثر من مباراة عن الملاعب في الفترة الأخيرة.

غياب طارق حامد عن ضمك أمام الشباب 

وجاء هدف ضمك والمباراة الوحيد، عن طريق اللاعب جورج  نكودو في الدقيقة 66، بعدما سجل كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لم يحسن حارس الشباب في التعامل معها، حيث خدعته لتسكن الشباك، ليحصد رفاق طارق حامد 3 نقاط ثمينة أمام خصم صعب..

وبهذا الفوز، رفع ضمك رصيده إلى 6 نقاط، ليبتعد عن منطقة الهبوط ويحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما توقف رصيد الشباب عند 12 نقطة، ليتواجد في المرتبة الثالثة خلف الهلال واتحاد جدة.

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