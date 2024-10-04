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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن صحة طفلة سقطت من سيارة بـ 6 أكتوبر

ارشيفيه
ارشيفيه
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لطفلة أصيب أثر سقوطها من سيارة بمدينة ٦ اكتوبر، واستمعت إلى إفادة أهلية الطفلة حول أسباب سقوطها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
البداية بإشارة تلقتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، من مستشفى ٦ اكتوبر باستقبال طفلة مصابة بكدمات أثر سقوطها من سيارة بمدينة ٦ اكتوبر.
انتقلت قوة أمنية الي محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، أن الطفلة تبلغ من العمر ٣سنوات وسقطت من سيارة أثناء لهوها، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الاستعلام صحة طفلة سقطت سيارة