الاستعلام عن صحة طفلة سقطت من سيارة بـ 6 أكتوبر

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لطفلة أصيب أثر سقوطها من سيارة بمدينة ٦ اكتوبر، واستمعت إلى إفادة أهلية الطفلة حول أسباب سقوطها، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بإشارة تلقتها الأجهزة الأمنية بالجيزة، من مستشفى ٦ اكتوبر باستقبال طفلة مصابة بكدمات أثر سقوطها من سيارة بمدينة ٦ اكتوبر.

انتقلت قوة أمنية الي محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، أن الطفلة تبلغ من العمر ٣سنوات وسقطت من سيارة أثناء لهوها، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.