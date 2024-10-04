رشا راغب: "الوطنية للتدريب" نجحت في بناء جسر ثقة بين الدولة ومتلقي الخدمة

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب إن الأكاديمية الوطنية للتدريب تعد مشروع قومي، وترد على احتياج وتملء فراغ موجود منذ عقود، متابعة: «احنا بنملي الفراغات دي عشان محدش يملاه».

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الحقيقة» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز» وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أن من الأشياء الهامة التي نجحت فيها الأكاديمية منذ إنشاءها هو بناء جسر من الثقة بين الدولة ومتلقي الخدمة، خاصة إذا كان من غير العاملين من الدولة، وهذا كان أولى التحديات.

وتابعت: «إذا عدنا للذاكرة لقبل 2011 سنجد أن احد أسباب 2011 هو انعدام الثقة عدم وجود جسر صحيح وبناء بين الإرادة التي يمثلها فئة الشباب، لكن لم يكن هناك ثقة أو مصداقية، وبالرغم من وجود وعود كثيرة ومبادرات كثيرة تتم ومع ذلك لم يحصل الشباب على ما يريدونه، ومن حقهم أن يريدوا وأن يكون لديهم أحلام، وليس لدي تفسير في لماذا قبل 2014 لم يتم استغلال الثروة الأهم في مصر».