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السبت 05 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المعمل الجنائي.. ماس كهربائي وراء حريق قاعة أفراح بمنشأة القناطر

ارشيفيه
ارشيفيه
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة نشب داخل قاعة أفراح بطريق المناسب بمنشأة القناطر، وفحص آثار الحريق الذي تبين أنه بسبب ماس كهربائي، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

حريق قاعة أفراح 
البداية بإخطار تلقاه مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة بنشوب حريق في قاعة أفراح بطريق المناشي.
وعلى الفور دفعت الإدارة بالتنسيق مع مأمور المركز بسيارتي إطفاء الى الموقع المشار إليه، وتبين بالفحص اشتعال النيران بغرفة مستخدمة كمخزن بداخلها زجاجات فارغة نتيجة ماس كهربائي وتمام الإخماد دون خسائر في الأرواح.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المعمل الجنائي ماس كهربائى وراء حريق قاعة افراح بمنشأة