رشا راغب: ملف المرأة من أهم أهداف الأكاديمية الوطنية للتدريب

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن ملف المرأة من أهم أهداف الأكاديمية، ويحقق رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة.

وأضافت «راغب» خلال لقائها مع الإعلامية آية عبد الرحمن ببرنامج «الحقيقة» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «الأكاديمية الوطنية للتدريب مشروع مصر القومي للاستثمار في رأس المال البشري، من أجل مستقبل مستدام».

وتابعت: «المشروعات القومية العظيمة الموجودة في مصر، كان من غير الممكن أن يكون لها مستقبل مستدام دون وجود عنصر بشري تم الاستثمار فيه باحترافية ومهنية، لكي يكون قادرًا على قيادة الدولة، مثلما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجوب أن تكون الأكاديمية الوطنية للتدريب قائمة على الجدية والجدارة».