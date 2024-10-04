رشا راغب: أكاديمية التدريب حرصت على تأهيل نساء مصر للقيادة

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب إنه حين فُتح ملف المرآة في الأكاديمية الوطنية لتدريب، بدأت الأكاديمية بتدريب 11 مرآة لكي يكونوا أول وكلاء نيابة من السيدات، وكذلك 56 سيدة، وأصبحوا أول قضاة من النساء في محاكم مصرية متخصصة، وانتهى بمدرسة المرأة للقيادة.

وأضافت «راغب» خلال لقائها ببرنامج «الحقيقة» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز» تقديم آية عبد الرحمن: أنه منذ بداية أول برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب، تم الحرص على وجود نسبة عادلة للوجوه النسائية، لا تقل عن 50%».

وأكدت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أنه منذ عام 2011 و حتى 2013، كانت المرآة المصرية متصدرة لمشهد في غاية النضج، بغض النظر عن مستواها الاجتماعي أو الأدبي أو التعليمي، إذ أن الوعي فطري لدى المرآة المصرية، وتصميمها على الحفاظ على الوطن والبلد كان موجود بالفطرة لديها، ولذلك قررنا أن يكون للمرأة جزء خاص ومدرسة خاصة للقيادة.