رشا راغب: برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب تشترك في المسميات لكن محتواها يختلف

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب إن البرامج التي تقدمها الأكاديمية، وإن اشتركت في المسميات إلا أنها تختلف في المحتوى كلي وجزئي وجذري لهدف البرنامج، فهناك أهداف أصيلة ومشتركة بين كل البرامج باختلاف مستواها، مثل زيادة الوعي، مردفة: «عمر ما بنقول لحد تفكر إزاي أو إزاي يفكر في ملف معين، لكن بنقوله آليات التفكير، وله مطلق الحرية أن يختار».

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الحقيقة» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز» وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، من ضمن الأهداف المشتركة زيادة الوعي والمهارات الشخصية والقيادية، وتختلف صعوبتها وسهولتها وطولها أو قصرها بحسب نوع البرنامج والمتدرب الموجود بالبرنامج، لافتة أن هناك أهداف تخص كل برنامج مثل المحليات.

وأشارت إلى أن المرأة في الخارج على سبيل المثال لديها تحديات مختلفة، مما يتطلب وعي لها من نوع مختلف، كما أن تأهيل التنفيذيات للقيادة يحتاج معرفة بقوانين معينة وآليات العمل التنفيذي الاحترافي على مستوى رفيع، سواء على مستوى أجهزة الدولة أو خارجها.