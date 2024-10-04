القوات الروسية تقضي على 80 عسكريا أوكرانيا وتدمر 17 آلية في مقاطعة "سومي"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أفرادا من الجيش، شنوا هجوما صاروخيا بواسطة منظومة "إسكندر-إم" على منطقة تركيز مجموعة تكتيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة "سومي"، ما أدى إلى تدمير 12 مركبة مدرعة والقضاء على ما يصل إلى 80 عسكريا أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية أنه "خلال أنشطة الاستطلاع، اكتشف عسكريون من وحدات قوات مجموعة (الشمال) الروسية، نقطة تمركز مجموعة تكتيكية تابعة لإحدى الكتائب الآلية التابعة للواء الميكانيكي 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي تم إنشاؤها في حزام الغابات بالقرب من مستوطنة (فرونزينكا) في مقاطعة (سومي)".

وأكدت أنه تم إطلاق نظام الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر-إم" على أهداف محددة، حيث أسفرت الضربة عن تدمير 12 مركبة قتالية مدرعة و5 شاحنات صغيرة والقضاء على ما يصل إلى 80 مسلحا من القوات المسلحة الأوكرانية.