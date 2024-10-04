آية عبد الرحمن: الأكاديمية الوطنية للتدريب حققت طفرة في تأهيل الشباب

قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب تعد مكانا متفردا استطاع أن يترك بصمة مختلفة في مصر وفي طاقة شبابها خلال مدة قصيرة، وهي 7 سنوات، استطاعت الأكاديمية تحقيق طفرة في تأهيل وتدريب الشباب المصري، وتعد قلعة استطاعت من خلالها تغيير مفاهيم كثيرة كانت موجودة في المجتمع.

وأضافت «عبدالرحمن»، خلال تقديمها برنامج «الحقيقة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «في لحظة من اللحظات وفي سنة من السنوات كنا نعاني من حاجة ربما تكون شيء صعب في مجتمعنا المصري، هو تهميش الشباب، واستطعنا بعد عام 2014 في وضع الشباب في جملة مفيدة واقعية لها تأثير كبير على أرض مصر، ورأينا ذلك من خلال مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم والكثير من الفعاليات التي احتضنت طاقات الشباب في مصر وفي كل المجالات».

وتابعت: «الأكاديمية ساهمت في ثقافة التأهيل والتدريب في مصر باستمرار، وتعد الأكاديمية تجربة ملهمة وعلينا زياتها ومعرفة آخر تطوراتها وأنشطتها وفعاليتها داخل أو خارج مصر، لكي نقول إن لدينا صرح عظيم يستطيع استثمار طاقات الشباب، واستثمار طاقة التأهيل والتدريب».