بأغنية سطلانة.. سيدات الأهلي يحتفلن بفوزهن على الزمالك في كرة القدم (فيديو)

حرص الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي، على الاحتفال بفوزه على الغريم التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف، خلال مباراة القمة الأولى بدوري الكرة النسائية.

وفازت سيدات الأهلي على الزمالك في عقر دارهن، في لقاء جمع بينهن مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد عبد اللطيف أبو رجيلة بنادي الزمالك في ميت عقبة.

واحتفلت لاعبات الأهلي عقب فوزهن على الزمالك، أمام بوابات النادي في ميت عقبة، أثناء خروجهن من القلعة البيضاء، وذلك على أنغام أغنية «سطلانة» للفنانين عبدالباسط حمودة ومحمود الليثي.

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الكرة النسائية

وكان رجال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، احتفل بتتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 على حساب الوداد المغربي في النهائي، بأغنية «سطلانة» وذلك في ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وجاءت ثنائية فريق سيدات الأهلي، عن طريق اللاعبة تشاريتي روبن في الدقيقتين 43 و73، بينما أحرزت سبيستيا أكوي هدف سيدات الزمالك في الدقيقة 90.

يذكر أن، الفريق الأول لكرة القدم رجال بنادي الزمالك، توج ببطولة كأس السوبر الأفريقي 2024، على حساب الأهلي بركلات الترجيح منذ أيام قليلة، في مباراة أقيمت على ملعب المملكة أرينا في مدينة الرياض بالسعودية.